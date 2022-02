Gemeentelijk besluit over IKC Hoogwoud wekt verbazing op bij buurtbewoners

De ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Hoogwoud is weer een stap dichterbij: het college heeft ingestemd met een ‘voorlopig’ ontwerp. In het vierde kwartaal van dit jaar moet het land, waar het nieuwe centrum moet komen, bouwklaar zijn. Toch heerst er grote onvrede bij buurtbewoners, met name voor het ontwerp dat Opmeer heeft gekozen.