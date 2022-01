Gaat een rapport van een ambtenaar Boris Johnson zijn premierschap kosten?

Mag de Britse premier Boris Johnson blijven zitten of moet hij opstappen? Morgen kan het duidelijk worden, want dan presenteert topambtenaar Sue Gray waarschijnlijk haar rapport met bevindingen over de ‘lockdownfeestjes’ van Johnson en zijn medewerkers. Het is inmiddels zeker dat de premier zelf op twee van die feestjes aanwezig was.

De onthullingen over de feestjes wekken veel woede in het Verenigd Koninkrijk, vanwege de strenge coronaregels die daar tijdens de lockdowns golden. Verschillende Conservatieve parliamentsleden hebben het vertrouwen in hun partijleider per brief opgezegd. Eén partijgenoot van Johnson stapte zelfs over naar de Labour-partij.

Het rapport van Sue Gray moet duidelijkheid brengen over wat er precies is gebeurd op de bijeenkomsten en waarom ze zijn georganiseerd. Ook de politie is inmiddels een onderzoek gestart. Volgens of FinancialTimes wordt het onderzoeksrapport daarom een ​​week uitgesteld, maar daar is volgens een woordvoerder van de regering geen sprake van.

Wat valt er te verwachten van het onderzoeksrapport van Sue Gray? Nieuwsuur sprak puts politicoloog Robert Ford in Conservatief gemeenteraadslid Wayne Daley: