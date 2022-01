Evenementenbranche voelt zich ‘bewust vergeten’ • Denemarken laat alle coronaregels los

Vertegenwoordigers van de evenementenbranche zijn “ernstig teleurgesteld” over de versoepelingen die gisteravond door premier Rutte en minister Kuipers zijn aangekondigd. Dat schrijven zij in een brandbrief aan het kabinet. From brief is ondertekend door onder meer from KNVB, festival organizers Mojo en ID&T en de bestuurders van de evenementenzalen Afas Live en Rotterdam Ahoy.

From vertegenwoordigers voelen zich “bewust vergeten” to “niet serieus genomen”. Evenementen kunnen weliswaar weer worden georganiseerd, maar daarvoor gelden nog beperkingen zoals een maximaal aantal bezoekers. Ook zijn evenementen zonder vast zitplaats, zoals festivals, voorlopig nog niet toegestaan.

“Deze versoepeling is geen helpende hand, maar een klap in het gezicht”, staat in de brief. “Wij zijn inmiddels twee jaar verder zonder enige vorm van realistisch perspectief.” De vertegenwoordigers roepen het kabinet op om een ​​helder plan te maken voor het heropenen van de evenementensector.

Artiesten cancel in shows

Ook verschillende artiesten hebben hun onvrede over de versoepelingen geuit. Zo hebben zangers Nick Schilder en Simon Keizer besloten hun tour voorlopig uit te stellen, omdat de capaciteits- en afstandsregels “niet werkbaar” zijn, aldus het duo op Instagram.

Bioloog en televisiepresentator Freek Vonk heeft besloten zijn theatertour, die al twee keer eerder was uitgesteld door de coronamaatregelen, helemaal niet meer te doen. “In de huidige beperkingen en onzekere omstandigheden kunnen wij niet anders”, schrijft hij op instagram. “Wij zijn straks drie jaar verder als we deze reeks zouden inhalen, en met de blijvende onzekerheid hebben we besloten de shows niet meer te verplaatsen.”