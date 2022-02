EU oordeelt scherp over Poetin, maar Orbán schurkt tegen hem aan

Rusland-correspond Iris de Graaf over de ontmoeting

“Poetin praat eigenlijk niet met Europa over Oekraïne, alleen met de VS en de NAVO. Want Europa wordt door Poetin gezien als verdeeld, en daardoor niet als waardige gesprekspartner over internationale veiligheid. by ogen van Poetin.

Het feit dat Orbán afreisde naar Moskou tijdens de spanningen, Poetin complimenteerde en sprak over meer samenwerking terwijl de hele EU juist bezig is met sanctiepakketten en steun voor Oekraïne, is een overwinning voor de Russische leider.

Het opvallendste van het gesprek met Orbán vandaag is dat Poetin zich tijdens de persconferentie voor het eerst sinds weken publishkelijk uitsprak over de spanningen rondom Oekraïne. Hij zei dat hij nog druk bezig is het met het bestuderen van het schriftelijke antwoord van de VS en de NAVO, maar dat hem wel al duidelijk is dat Ruslands belangrijkste eisen genegeerd worden waaronder de garantie dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO.

Poetin zei ervan ‘overtuigd’ te zijn dat alle partijen voorlopig door blijven praten, en dat hij hoopt dat er een oplossing gevonden kan worden ‘waarbij aan Ruslands eisen wordt voldaan’. Poetin sloot af: ‘Maar om het vandaag al te hebben over wat die oplossing zal zijn; daar ben ik uiteraard nog niet klaar voor’. “