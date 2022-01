Enthusiasm over ruimte die kabinet biedt: ‘Nu gaan scholen pas echt weer open

,,Want door die regel hebben we bijna geen school meer waar een of meer klassen op afstand les moeten krijgen”, meldt hij over de 28 basisscholen in de Duin- en Bollenstreek die onder de koepel van Sophia scholen vallen. ,,Het aantal leerlingen dat in ‘klassenquarantaine’ zit, stijgt ook. Vorige week zaten we op vijfhonderd, nu gaan we richting de duizend op een totaal van zevenduizend.”

,,En dat zorgt voor een ontzettende disruptie van het onderwijs. Dat je halsoverkop een klas naar huis stuurt en daar het afstandsonderwijs opstart. En eer het goed en wel is gestart – na vijf dagen mogen kinderen testen en als ze dan negatief testen en geen klachten hebben – mogen kinderen vaak weer in de klas aan de slag. Maar na een werk of twee, drie test dan soms een volgende groepje van 3, 4 of 5 of leerlingen positief en moet de klas opnieuw in quarantine.”

Omikron

Dat die regel gold toen Deltavariante rondwaarde, kan hij ‘nog wel begrijpen’: ,,Die was veel ziekmakender en een groot deel van de bevolking had toen nog geen vaccin gehad. Nu is de situatie anders: omikron gaat wel enorm round, maar is gelukkig niet zo ziekmakend. Kinderen worden er vaak amper ziek van – is het meer een stevige verkoudheid – en ouderen hebben zich inmiddels kunnen vaccinen. Net als kinderen de komende tijd.”

,,Daar komt nog bij dat tachtig tot negentig procent van de leerlingen die in thuisquarantaine zitten, geen klachten hebben en niet positief getest zijn. Dat is niet alleen bij ons het beeld, maar ook bij veel andere scholenkoepels. Het schrappen van de regel zal dan ook grote gevolgen hebben: negen van de tien klassen die nu thuis zitten, kunnen dan weer naar school. Zeker wanneer de juf of meester niet besmet is”

Wat volgens Ramadan wel belangrijk is dat wanneer kinderen klachten hebben, ze thuis worden gehouden: ,,En bij positief testen moet je uiteraard in quarantine.”

Tijd

Eigenlijk had hij de hoop dat vrijdag het loslaten van de regel al zou worden afgekondigd: ,,Dan hadden we het weekeinde de tijd gehad om ons voor te bereiden. Nu het direct al ingaat, zullen we het in sommige klassen niet meteen redden. Vooral niet wanneer de leerkracht positief getest is of klachten heeft of wanneer veel meer dan drie leerlingen per klas dat zijn. Zeker wanneer de leerkracht besmet is, kan het ook gewoon beter zijn om het afstandsonderwijs door te zetten. Maar over het algemeen willen we natuurlijk zoveel mogelijk klassen op school hebben en niet, zoals je de laatste tijd teveel had: dat de schooldeur open is, maar de klassendeur niet.

Andere schoolkoepels in de regio willen not later reageren. Een woordvoerder van Scol, dat basis- en middelbare scholen heeft in de Leidse regio, meldt wel dat ook daar het ‘water aan de lippen staat.’