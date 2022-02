Ehh? Dode ‘Eternals’-held keert terug voor meer?

© Aangeboden door Filmtotaal



Let op: Dit artikel bevat SPOILERS.

Phase 4 van het Marvel Cinematic Universe schijnt weer een rol te hebben voor Gilgamesh van actor Don Lee. Dat personage leerden we kennen in de film Eternalsdie je nu op Disney+ kunt zien.

Eternals speelde een grote rol in het initiatief van Marvel Studios om nieuwe helden en schurken te introduceren. Deze film lanceerde bijna twaalf nieuwe helden; naast of Eternals ook Black Knight, Blade en Starfox. Ondanks de gemengde ontvangst en tegenvallende box office prestaties, gaat iedereen ervan uit dat veel van de personages terugkeren.

Eternals-terugkeer

Hoewel Marvel Studios nog niets officiel heeft aangekondigd rond een terugkeer van personages, zijn er heel wat mogelijkheden. Zo gaan we uit van een verschijning van Black Knight in de aankomende Blade-reboot.

Het gerucht gaat nu dat Don Lee ook terugkeert voor een nieuwe Marvel Studios-movie.

De acteur zou deze zomer naar de Verenigde Staten vliegen om werk te beginnen aan een nog niet bekend project. Dat is wel een interesting terugkeer dan, want Gilgamesh kwam om het leven in Eternals.

Natuurlijk blijft het verhaal maar een gerucht, en moeten we het met een korrel zout benaderen tot de terugkeer officiel is aangekondigd.