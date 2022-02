Eerste tegel gewipt. Erasmusplein wordt een plek om te ontmoeten met ruimte voor groen en water

Vandaag komt de herinrichting van het Erasmusplein weer een stap dichterbij. Met het wippen van de eerste tegels zijn de werkzaamheden officieel van start gegaan.

Voor de zomer kunnen bewoners van de Blauwe Kei genieten van een fijn plein met ruimte voor groen, water en ontmoetingen.

“Dankzij actieve en betrokken bewoners zoals hier in de Blauwe Kei ontstaan ​​er mooie initiatieven in de stad. Wat begon als een project binnen ‘Breda Begroot’ leidt nu tot een modern en groen plein waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een gezamenlijke wens van de wijk, om van het 50-jaar oude plein een fijne plek voor de buurt te maken, komt hier nu tot leven. Een aanwinst voor de bewoners én de wijk Blauwe Kei.” volgens wethouder Arjen van Drunen.

Wethouder Carla Kranenborg – van Eerd vult aan: “Ik vind het heel belangrijk om samen met bewoners onze wijken en dorpen nog mooier, nog schoner en nog veiliger te maken. En ik ben onder de indruk wat hier allemaal al is bedacht en gedaan. Vandaag zetten we samen de volgende stap; stenen eruit, groen erin! Wat een inspireend full gaat said worden. Voor kinderen en voor de buurt om straks samen te spelen, te ontdekken, te genieten en een praatje te maken. Ik kijk uit naar het resultaat.”

Ontwerp Erasmusplein

Op het plein komt ruimte voor plantvakken, turf, grassen en bomen. Op het binnenplein wordt een wadi aangelegd voor de opvang en infiltratie van hemelwater. Er komen bankjes en een klimboom met stapstenen. En het wijkthema het ‘groene lint’, een aaneengesloten groene verbindingszone door de wijk, wordt op het plein gevisualiseerd met een route van een rode bestrating. Om de snelheid in de woonstraten te verlagen worden plateaudrempels aangeleged aan de Viveslaan en Lange Bedde. De voetpaden langs de Viveslaan en Waardakker, ter hoogte van de Nieuwe Bogerd, worden doorgetrokken. De voetganger krijgt hiermee voorrang en het plein is hierdoor beter bereikbaar en toegankelijk. Het parkeren wordt opnieuw gerangschikt om onder andere ruimte voor looproutes en oversteekplaatsen te creeren.

Samenspel bewoners in gemeente

Ideëen ophalen, keuzes maken en als wijk energie steken in de dingen die je echt belangrijk vindt. Dat is hoe de gemeente Breda samen met inwoners de dorpen en wijken verder wil ontwikkelen. In 2018 werd zo in het kader van Breda Begroot een proces gestart in de wijk Blauwe Kei. Een make-over van het 50 jaar oude Erasmusplein stond bij velen hoog op het verlanglijstje. In 2019 is een werkgroep uit de wijk vervolgens aan de slag gegaan met het maken van drie schetsen voor een nieuw plein. Dankzij hen is een goed beeld opgehaald van de wensen en ideen. Die zijn vervolgens verwerkt in een ontwerp dat nu uitgevoerd gaat worden. Een ontwerp gericht op ontmoeten, groen en water.