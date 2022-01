Eerste paal geslagen van crossdock op LogistiekPark A12 Waddinxveen

De eerste paal van DC A12 in Waddinxveen is geslagen door Wethouder Kortleven. DC A12 is een nieuw logistiek centrum dat door Wayland Real Estate ontwikkeld wordt aan de Otto Matseweg in Waddinxveen. Met de komst van DC A12 is de laatste vrije kavel op LogistiekPark A12 vergeven.



Eerste paal geslagen door wethouder Martijn Kortleven

DC A12 wordt een op maat gemaakt modern crossdock sorter centrum met een total vloeroppervlakte van ca. 11,500 m² in 1,350 m² kantoorruimte. Nadat in november 2021 een langjarig huurcontract is getekend met het Franse pakketbezorgingsbedrijf Colis Privé, is afgelopen vrijdag de eerste paal geslagen van de nieuwbouw-ontwikkeling. Door de planning vanuit de huurder om nog in 2022 een eerste DC in Nederland te openen en het ontbreken van beschikbare en passende locaties, zijn partijen snel tot elkaar gekomen.

Met de eerste paal van DC A12 is de bouw officieel begonnen op de laatste vrije kavel van LogistiekPark A12. De kavels van LogistiekPark A12 zijn in ruim 5 jaar tijd verkocht en vrijwel geheel gevuld. In de Randstad is in de afgelopen period een alsmaar groeiende vraag naar modern en passend (logistiek) vastgoed ontstaan. Met name de ontwikkeling langs de A12 heeft een enorme vlucht genomen. Ook binnen de gemeente Waddinxveen is nog veel vraag naar beschikbare kavels of nieuw bedrijventerrein, niet alleen voor nationale bedrijven, maar ook voor (MKB) bedrijven uit de regio.

Wethouder Martijn Kortleven voegt hieraan toe: “Met de ontwikkeling van deze laatste kavel is het voor de gemeente Waddinxveen noodzakelijk dat er toekomstbestendige ruimte bij komt voor ondernemen in de gemeente. We pakken daarom samen met de provincie, het Ondernemersplatform en Wayland de ambitie op om aan de zuidkant van Waddinxveen nieuwe ruimte te creëren voor Businesspark Vredenburgh fase 2. Met bijna 29 hectare moet op deze plek ruimte ontstaan ​​voor local en regionale ondernemers om te kunnen groeien. nemen daarmee samen met Wayland een belangrijke verantwoordelijkheid in het voorkomen van een gebrek aan bedrijfsruimte in de nabije toekomst.”

DC A12

Voor DC A12 worden hoge duurzaamheidsambities nagestreefd welke aansluiten bij de verduurzaming van de A12- corridor. Zo zal het nieuwe distributiecentrum voldoen aan BREAAM score Very Good, volledig all-electric uitgevoerd worden en maximaal gebruik worden gemaakt van zonnepanelen. Het distributiecentrum zal naast 33 loadingdocks ook 12 docks voor bestelvoertuigen bieden. De ligging op LogistiekPark A12, in de A12-corridor, maakt deze locatie een logistieke hotspot met een bereik van 8 miljoen consumenten binnen een uur.

Op LogistiekPark A12 bevinden zich meerdere distributiecentra van succesvolle ondernemingen zoals Dille & Kamille, Eosta, Isero, IQ Packing, LC Packaging en Lidl. Naast LogistiekPark A12 maakt ook BusinessPark Vredenburgh onderdeel uit van de A12corridor. De betrokken gemeenten en de provincie werken nauw samen om het hele A12- corridorgebied aantrekkelijk verder te ontwikkelen. Inmiddels is de A12-corridor uitgeroepen tot de nummer 1 op het gebied van nationale distributie en e-fulfilment.

Naar verwachting wordt het distributiecentrum DC A12 in het 3e kwartaal van 2022 opgeleverd.

Brown: Wayland Real Estate