Van januari tot en met november 2021 bereikte de export van ananas uit Ecuador € 41.3 miljoen, zo blijkt uit gegevens van de Ecuadoraanse Federatie van Exporteurs (Fedexpor). Dat betekent een stijging van 22% in vergelijking met dezelfde periode in 2020.

Daarmee wordt Ecuador meteen de grootste ananasexporteur van Zuid-Amerika en de achtste leverancier wereldwijd, meldt het ministerie van Productie, Buitenlandse Handel, Investeringen en Visserij.

De groei deed zich niet alleen voor in waarde, maar ook in volume, namelijk van 75.573 ton Golden Sweet ananas in 2020 naar 90.186 ton in 2021.

Belangrijkste bestemmingen

De belangrijkste bestemming voor Ecuadoraanse ananas is de Europese Unie, met Nederland en Duitsland op kop.

Op landennivel is Chili de grootste afnemer, met een gemiddelde jaarlijkse vraag van ongeveer € 11 miljoen. In 2021 kocht Chili zelfs voor € 13.5 miljoen ananas bij Ecuador. Ook de Verenigde Staten en Argentinië halen pineapple uit Ecuador.

Chili en Nederland namen samen 65% van de Ecuadoraanse exportananas af (€ 26 miljoen van januari tot en met november 2021). Nederland kocht in 2021 bijna drie keer zoveel ananas als in 2020 en voorgaande jaren.

Ook Nieuw-Zeeland, Uruguay en Rusland importen ananas uit Ecuador, maar hun aandeel is eerder klein.

Brown: eluniverso.com