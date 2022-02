EA geeft toe dat Battlefield 2042 niet aan verwachtingen voldoet

EA heeft diens financiële verwachtingen voor dit fiscal jaar dan ook met 100 miljoen dollar naar beneden bijgesteld door de tegenvallende prestaties van de game. Precieze verkoopcijfers zijn niet genoemd.

Volgens het bedrijf liggen een aantal elementen ten grondslag aan de tegenvallende resultaten rondom de game. Zo zou het thuiswerken tijdens de ontwikkeling van het spel voor uitdagingen hebben gezorgd en vielen various ontwerpkeuzes niet in de smaak bij spelers. Wel is het bedrijf van plan om updates voor het spel te blijven uitbrengen. Gisteren kondigde ontwikkelaar Dice aan dat het eerste seizoen van de game is uitgesteld naar de zomer.

EA liet verder weten de komende jaren aan een grote verscheidenheid aan games te werken, waaronder EA Sports-spellen, games van Bioware, De Sims, Skate, Dead Space, Need for Speed ​​en de Star Wars-spellen van Respawn Entertainment.

Respawns Apex Legends is en blijft een belangrijke game voor het bedrijf. Alleen vorig jaar kwamen er al 28 miljoen nieuwe spelers naar de battle royale-shooter en verwacht wordt dat het spel dit fiscal jaar een miljard dollar oplevert.

De mobiele versie van Apex Legends wordt doormiddel van een ‘soft launch’ uitgerold de komende tijd. In Argentinië, Peru, Colombia, Mexico, Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Singapore, Nieuw Zeeland en Australië wordt de Android-versie ergens binnenkort beschikbaar gesteld.