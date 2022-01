Doden bij brandstofopslag Abu Dhabi, mogelijk door drone-aanval

Volgens de plaatselijke autoriteiten ontstond er brand bij een brandstofopslag in een industriegebied ten zuiden van de stad. Er vielen zeker drie doden en zes gewonden. Toch zou de schade naar omstandigheden meevallen en est de brand reeds onder controle.

Uit eerste onderzoek zou blijken dat de schade is veroorzaakt door ‘kleine vliegende objecten’, mogelijk afkomstig van drones. De autoriteiten doen daar verder onderzoek naar.

Burgeroorlog Jemen

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Houthi-rebellen staan ​​sinds 2015 op gespannen voet met elkaar. De VAE mengde zich destijds in de burgeroorlog in Jemen, die in 2014 begon toen de Houthi’s toenmalig president Abd-Rabbu Mansour al-Hadi verdreven.

De VAE zijn sinds begin 2015 een belangrijk lid van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie die aanvallen lanceerde op de door Iran gesteunde Houthi’s met als doel om al-Hadi terug aan de macht wilde helpen.

Hoewel de VAE het aantal troepen ter plaatse heeft verminderd, blijft het land actief betrokken bij de oorlog en ondersteunt het belangrijke milities die vechten tegen de Houthi’s. Het werkt ook nauw samen met de Verenigde Staten bij terrorismbestrijdingsoperaties in Jemen.

Door de burgeroorlog in Jemen zijn tienduizenden doden gevallen en verkeert het land in een grote humanitarian crisis.