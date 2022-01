Dit weekend gaat de Formula E weer van start: wat kun je verwachten? | GPFans Special

Aankomend weekend, op 28 januari, wordt het Formula E-seizoen van 2021/2022 afgetrapt vanaf het Riyadh Street Circuit in Diriyah, Saoedi-Arabië. Vanaf dan barst het racegeweld weer los in de elektronische klasse. Dit jaar is er het één en ander veranderd ten opzichte van het seizoen van 2020/2021. We nemen alle veranderingen met je door én blikken vooruit op het aanstaande seizoen.

Teams & line-ups

Wat betreft de teams en line-ups verandert er ten opzichte van vorig seizoen heel veel. Audi en BMW hebben de sport reeds verlaten als constructor, al blijven ze dit jaar nog wel in beeld als leverancier van powertrains. Mercedes staat momenteel aan de vooravond van haar laatste seizoen in de elektrische klasse, al kunnen we niet uitsluiten dat het team een ​​doorstart gaat maken met nieuwe eigenaars. Envision Virgin Racing heet vanaf aankomend seizoen Envision Racing, terwijl Jaguar Racing is omgedoopt tot Jaguar TCS Racing. Overigens ook belangrijk om op te merken, is dat dit ook het laatste seizoen is dat er met de Gen2-bolides wordt gereden, in 2022/2023 gaat men namelijk over op Gen3.

René Rast, Alex Lynn en Tom Blomqvist hebben reeds aangekondigd dat ze niet terug zullen keren in de elektrische klasse. Voormalig IndyCar-rider Oliver Askew, voormalig Formula 2-rider Dan Ticktum en voormalig Formula 1-rider Antonio Giovinazzi zullen zich op hun beurt aan de grid toevoegen. Daarnaast zijn er ook weer een hoop riders van team veranderd. Zo zijn onder andere Oliver Rowland, Maximilian Günther in Lucas di Grassi van team gewisseld.

Giovinazzi tijdens of Formula E-testdagen

Formula E-calender 2021/2022

De kalender van 2021/2022 bestaat uit zestien ronden die op tien verschillende circuits verreden zullen worden. Het seizoen wordt, net als vorig jaar, afgetrapt met twee races in Saoedi-Arabië. Daarna reist men af ​​naar Mexico voor de derde ronde van het seizoen. De ePrix in Mexico werd in 2021 tijdelijk verhuisd naar Puebla, maar zal dit jaar weer gewoon in Mexico-Stad gehouden worden. Vervolgens is het tijd voor een dubbele race in Rome, gevolgd door de altijd bijzondere ePrix van Monaco. Op 14 en 15 mei wordt er geracet in Berlijn, alvorens het circus een maand later naar Indonesië afreist. In juli steekt men de oceaan over, voor een enkele race in Vancouver en twee races in New York. Daarna is het tijd voor een double header in Londen en de dubbele seizoensafsluiter in Seoul, Zuid-Korea.

Volledig Formula E-calender

January 28, 2022 – Diriyah (Saoedi-Arabië) – race 1



January 29, 2022 – Diriyah (Saoedi-Arabië) – race 2



February 12, 2022 – Mexico City (Mexico City)



09 April 2022 – Rome (Italy) – race 1



April 10, 2022 – Rome (Italy) – race 2



April 30, 2022 – Monaco (Monaco)



14 May 2022 – Berlin (Duitsland)



May 15, 2022 – Berlin (Duitsland)



04 June 2022 – Jakarta (Indonesia)



02 July 2022 – Vancouver (Canada)



July 16, 2022 – New York (Verenigde Staten) – race 1



July 17, 2022 – New York (Verenigde Staten) – race 2



30 July 2022 – Londen (Verenigd Koninkrijk) – race 1



July 31, 2022 – Londen (Verenigd Koninkrijk) – race 2



August 13, 2022 – Seoul (Zuid-Korea) – race 1



August 14, 2022 – Seoul (Zuid-Korea) – race 1

Verandering kwalificatie

Afgelopen seizoenen kwam er veel kritiek op het kwalificatieformat in de Formule E. In de elektrische klasse speelt track evolution – de mate waarop de baan zich gedurende de sessie ontwikkelt – een grote rol. Om ervoor te zorgen dat het campioenschap zo spannend mogelijk zou blijven, moesten de runners op volgorde van de stand in het campioenschap naar buiten. De runners aan de top van het klassement kwalificeerden zichzelf hierdoor doorgaans een stuk slechter dan de runners in de achterhoede, wat de titelstrijd een stuk lastiger maakte. Na een stormvloed van kritiek heeft men nu toch besloten om het format compleet te veranderen. Mercedes EQ-riders Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries gaven eerder tegenover GPFans al aan dat zij erg blij zijn met de aanstaande veranderingen.

Vanaf het aankomende seizoen zullen de runners voorafgaand aan de kwalificatie in twee groepen verdeeld worden. Groep A zal bestaan ​​uit de runners die op de oneven plekken in het klassement staan, Groep B zal bestaan ​​uit de runners die op de even plekken in het klassement staan. Beide groepen krijgen twaalf minuten de tijd om een ​​zo competitief mogelijke tijd neer te zetten, al moet de eerste getimede ronde wel binnen de eerste zes minuten op de klok staan. From runners mogen in deze fase zo veel mogelijk ronden rijden als zij willen. De vier beste couriers van beide groepen mogen door naar de duelfase, de nummers vijf tot en met twaalf worden ingedeeld op basis van hun rondetijden.

De duels bestaan ​​uit vier kwartfinales, twee halve finales en één finale. Hierbij krijgen de runners één opwarmronde, één gettimede ronde en één afkoelrondje. De duels tijdens kwartfinales worden bepaald door de plek waarop de runners in de groepsfase geëindigd zijn. Daarna moeten de winnaars van kwartfinale A en kwartfinale B het in de halve finales tegen elkaar opnemen en zo ook de winnaars van kwartfinale C en kwartfinale D. De winnaars daarvan mogen met elkaar gaan strijden om de pole positie. De polesitter ontvangt drie extra punten achter zijn naam.

Wat kunnen we verwachten in 2022?

De Vries wist vorig jaar tijdens de laatste race van het seizoen beslag te leggen op de allereerste Formula E-wereldtitel. De Nederlander kende een fantastisch seizoen en heeft zichzelf écht kunnen bewijzen. Hij zal er samen met het team van Mercedes ongetwijfeld alles aan gaan doen om de runners- en constructorstitel te verdedigen. Zeker aangezien Mercedes aan het einde van dat jaar de stekker uit haar Formula E-werkzaamheden trekt en met een hoogtepunt wil vertrekken. Ook is Robin Frijns weer gewoon van de partij, hij heeft zijn contract bij Virgin Racing namelijk met een jaar verlengd. Het belooft due een spannend seizoen te worden voor Formula E-kijkend Nederland.

Wat we de afgelopen seizoenen gezien hebben, is dat er in de Formula E nooit echt sprake is geweest van een echte dominating van één bepaald team. Sterker nog, tijdens het laatste raceweekend in 2021 kon een flink aantal runners nog beslag leggen op de wereldtitel. Toch zou dat in 2022 wel eens kunnen veranderen. Op papier zou het nieuwe kwalificatieformat er namelijk voor moeten zorgen dat de klasse een stuk eerlijker wordt en dat ook de runners vooraan een normal kans krijgen om poleposition te pakken. Hierdoor is het goed mogelijk dat we al eerder in het seizoen een goed beeld gaan hebben van wie de echte favoreten voor het kampioenschap zijn. Het blijft echter gissen of dit in de werkelijkheid ook zo uit zal pakken.

We kunnen uitkijken naar het Formula E-debuut van onder andere Giovinazzi, die zichzelf natuurlijk zal willen bewijzen in de elektrische klasse. Daarnaast kunnen we uitkijken naar een paar mooie banen. Zo staan ​​de ePrix van Seoul, de ePrix van Jakarta en de ePrix van Vancouver dit jaar voor het eerst op de kalender. Deze races zullen due een grote uitdaging worden voor de runners en teams. Daarnaast keren enkele popular races terug op de kalender zoals de ePrix van Monaco en de ePrix van Londen. Kortom: genoeg om nog naar uit te kijken dit jaar!