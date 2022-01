Dit gezonde dieet heeft (helaas) of wind mee

Het mediterraanse dieet – met veel vezelrijk voedsel, vis en noten – heeft volgens veel onderzoeken grote voordelen voor onze gezondheid. Maar het heeft ook ongemakkelijke nadelen.

Je gaat er een – laten we zeggen – luchtiger leven van lijden en de wc-bezoekjes zijn over het algemeen wat langer.

In Spanje zijn onderzoekers gaan kijken of deze onhandige bijkomstigheid bij veel mensen voorkomt. Ze onderzochten het microbioom, maar ook de gasproductie – ja echt – en hoeveelheid ontlasting van een groep proefpersonen.

Ze zagen allereerst dat het microbiom van de mensen die Mediterraans aten verbeterde. Onder andere meer microben die boterzuur produceren: een vetzuur dat ontstekingen remt. Wat ze ook zagen: de hoeveelheid ontlasting nam bij deze groep toe met 60 percent. En deze proefpersonen produceerden gemiddeld zeven keer vaker gas op een dag, waarbij ook nog eens 50 procent meer naar buiten kwam. (Ik probeer het netjes te houden hè…).

Is er dan niet een handle om de voordelen van dit dieet te krijgen, zonder deze nadelen? Misschien, zegt Michael Mosley in BBC Science Focus, moet je dan eens zeewier proberen. In een recente studie lieten onderzoekers zien dat als ze hun boerderijdieren een speciaal type zeewier lieten eten, ze minder gas produceerden. Ook weer fijn voor het broeikasgas-probleem. Of dit ook voor mensen werkt? Dat weet Mosley niet, maar een kopje zeewier thee op z’n tijd kan wellicht geen kwaad.

Met dank aan: BBC Science Focus – Dr Michael Mosley: The Mediterranean diet is great for your gut (even if it makes you fart).