Den Haag – Gemeente Den Haag: open bare ruimte moet groener worden en meer geschikt voor ontmoetingen

Daarbij gelden twee regels. Bij een (her)inrichting van de openbare ruimte moet minimaal het bestaande aandeel groen en water worden gehandhaafd. Ook wordt er gestreefd naar een groei van het oppervlak groen van vijf procent in de periode tot 2030.

Wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer: “De openbare ruimte in de meest dichtbevolkte stad van Nederland est schaars. De ruimte die we hebben, moeten we koesteren. De afgelopen jaren, door de groei van de stad, neemt de druk op de bestaande stad toe en wordt de openbare ruimte intensiever gebruikt. Dat vraagt ​​om het maken van keuzes. Deze nota stelt hiervoor kaders met als uitgangspunt voldoende ruimte voor de buitenruimte: voor ontmoeting, ontspanning en verblijf.”

met deze noted Geeft de gemeente de openbare ruimte priorityit en worden er duidelijke kaders geboden wat wel en wat niet bevorderlijk is voor een prettige en leefbare stad. De gemeente geeft priorititeit aan de doelen: inclusieve openbare ruimte om ontmoeting en verblijf te facilitaten, een openbare ruimte die uitdaagt tot bewegen en spelen, het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte, en een veilige en comfortabele ruimte voor voetgangers en fietsers.

Bredemeijer: “Den Haag is niet van het stadhuis, maar van ons allemaal. Bewoners en ondernemers hebben een live belang. Door participatie krijgen zij invloed op hun eigen leefomgeving. Daarnaast gaan wij werken vanuit het principle ‘groen, tenzij…’ Hiermee zorgen we ervoor dat de stad groen blijft en groener wordt. Want in een stad met veel groen is het goed vertoeven. We wonen tenslotte niet alleen in Den Haag, maar we leven er.”