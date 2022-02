De tien beste boksers – oftewel: wie komen er na Muhammad Ali?

Bart Slim, boksliefhebber as podcast host BoksOuwe, is a great fan of Muhammad Ali. De legendarische Amerikaanse bokser is bij Slim thuis in Amsterdam alomtegenwoordig: posters van wedstrijden, foto’s en Andy Warhol-portret aan de wand, en boeken, veel boeken over Ali.

In romantische buien vertelt Slim soms dat zijn liefde voor Ali ontkiemde op 30 oktober 1974. Op die dag stond in Kinshasa, Zaire (het huidige Congo) een gevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht op het programma: Ali versus George Foreman. Twee zwarte Amerikanen: Ali, een ster op leeftijd, die het opnam tegen de tot dan toe ongeslagen titelverdediger Foreman, een jonge hardhitter. Ali maakte geen kans, meenden kenners. Maar zij zaten ernaast, want Ali sloeg Foreman in de achtste round knockout. Dat deed hij om vier uur ‘s nachts, in een voetbalstadion met 60.000 toeschouwers, én voor een miljard televisiekijkers, een recordaantal. Said duel, dat als The Rumble in the Jungle de geschiedenis inging, maakte van beide mannen levende legendes.

Slim woonde toentertijd in het buurland Tanzania, waar zijn vader werkte als tropenarts. „Ik zeg soms dat ik zo dicht bij Kinshasa toch iets van de magic van die partij moet hebben meegekregen.” In dan met een lach: „Ik was toen drie jaar oud.”

De tien beste boksers ooit? Wie nummer één werd op Slims lijst is duidelijk. Maar wie komen er na Ali? Dat was voor hem best een gevecht, zegt Slim.

Slim is radiomaker en nieuwslezer bij NH Radio en voice-over bij televisieprogramma’s en commercials. Anderhalf jaar geleden werd hij ook podcastmaker. met BoksOuwe (27 afleveringen inmiddels) hoopt hij af te rekenen met een aantal vooroordelen over sport. Boksen is een prachtige sport, zegt hij. Met heroiek en dramatiek, en ja, soms ook met excessiveief geweld. Maar veel vaker, zegt Slim, met momenten van grote schoonheid. Slim: „Als in de ring geroepen wordt ‘Helpers weg’, dan sta je er als bokser alleen voor. Sports are called aan iets fundamenteels. Dat wij er als soort nog zijn, komt omdat we knokkers zijn.”

10 Canelo Alvarez

(Mexico, 1990)

Bart Slim: „In deze toptien wilde ik een actieve bokser. Alle gewichtsklassen overziend is Canelo Álvarez de beste bokser van nu. Hij is wat ze noemen een undisputed champion: bij alle vijf boksbonden is hij in het middengewicht de kampioen. In niet door tomato cans te verslaan, zoals waardeloze tegenstanders worden genoemd. Alvarez vecht tegen de besten. Hij verdedigt zijn titels ook best vaak, zo’n twee, drie keer per jaar.

„Canello, kaneel in het Spaans, is zijn bijnaam: hij heeft rood haar. Hij komt uit een echte boksfamilie en stapte op zijn vijftiende al over naar de profs. Verdedigend is hij heel sterk en hij heeft een geweldige knockout punch.

9 Christy Martin

(VS, 1968)

„Met Lucia Rijker en Nouchka Fontijn hebben we in Nederland twee heel goede vrouwelijke boksers gehad. Maar Christy Martin, de dochter van een mijnwerker, heeft de weg vrijgemaakt voor het vrouwenboksen. Toen zij in Caesars Palace in Las Vegas in het voorprogramma van Mike Tyson begon te boksen werd daar lacherig over gedaan. Dat verstomde snel: Martin bleek een sports ambassador. Geen verfijnde stijl, maar een fraai arsenaal aan stoten en ze kon ook geweldig incasseren.

„Ze trouwde met haar coach, James Martin. Die heeft haar in 2010 gestoken en neergeschoten en zit een gevangenisstraf van 25 jaar uit. Zoals veel boksers worstelt Christy Martin helaas met de fysieke gevolgen van alle geïncasseerde klappen. Ze ziet bijvoorbeeld dubbel.”

8 Floyd Mayweather

(VS, 1977)

„Van alle profboksers ooit heeft Floyd Mayweather de mooist denkbare cijfers: vijftig profpartijen gebokst, allemaal gewonnen. To handle waarop hij met zijn shoulder roll aanvallende stoten verdedigde was legendary. Toch moest ik wat overwinnen om hem in deze lijst op te nemen. Mayweather is een onuitstaanbare kwal, een man met een deerniswekkende attitude. Hij heeft krankzinnig veel geld verdiend en is de rijkste bokser ooit. Daar loopt hij nogal mee te koop. Zijn bijnaam is Money. Hij heeft altijd een sporttas gevuld met contant geld bij zich. Toen bij een inbraak in zijn huis eens drie clocks werden gestolen, bedroeg de schade 1.2 miljoen dollar. Maar zijn prestaties als bokser zijn verbluffend.”

7 Felix Savon

(Cuba, 1967)

„Arnold Vanderlyde zal nog weleens dromen van Félix Savón. Zeven keer stonden ze tegenover elkaar in de ring, zeven keer verloor de Nederlander.

„Savón is een van de uitblinkers van het machtige boksland Cuba. Hij won op drie Olympische Spelen een gouden medal. In als Cuba in 1988 de Spelen in Seoul niet had geboycot, zou hij mogelijk zelfs vier keer goud hebben gewonnen.

„Ondanks zijn bijna twee meter lengte was hij een prachtige, lichtvoetige bokser. Wat ik ook mooi vind: net als veel andere Cubaanse boksers heeft Savón de Amerikaanse miljoenenaanbiedingen om profbokser te worden afgeslagen. Hij bleef Castro en Cuba trouw. Profsport zou het humanisme en de maatschappij ten scolds richten, is zijn overtuiging.”

6 Willie Pep

(VS, 1922-2006)

„Willie Pep symbolizes voor mij de schoonheid van de bokssport. Zijn voetenwerk is ongeëvenaard. Op YouTube staan zwart-witfilmpjes met studies van Peps voetenwerk. Een klein mannetje, een vedergewicht, die volstrekt onvoorspelbaar door de ring shuifelde, een voor opponenten lastige tango. Een tegenstander zei eens dat boksen tegen Pep was als „het uittrappen van een veenbrand, je komt steeds te laat”. Bruce Lee bestudeerde de filmbeelden van Pep voor zijn kungfu-films.

„Zoals veel boksers in het verleden is Willie Pep te lang doorgegaan. Hij eindigde in een verpleeghuis met dementia pugilistica, een bokserskwaal. Hij had te veel klappen op zijn hoofd gehad.”

5 Julio Cesar Chavez

(Mexico, 1962)

„Julio César Chávez is een exponent van het onverschrokken en onverzettelijke Latijns-Amerikaanse boksen. Een man met een kin van gewapend beton, die uiterlijk altijd onaangedaan bleef. Zijn erelijst is ongekend: als amateur boekte hij 87 opeenvolgende zeges en dertien jaar lang bleef hij ongeslagen.

„Chávez, ‘de leeuw van Culiacán’, komt uit een groot gezin dat in een oude treinwagon woonde. Als kind trainde hij met zijn boers in een kleine ruimte tussen twee wagons. Dat zag I terug in de ring; hij bokste vaak met zijn tenen tegen zijn tegenstander. Phone booth fighting noemen ze dat.

„Na een bokscareer van meer dan vijfentwintig jaar vocht Chávez met een drank- en cokeverslaving. Het overkomt meer sporters: dat het afscheid van de sportieve loopbaan hun zwaar valt.”

4 Joe Louis

(VS, 1914-1981)

„Het leven van Joe Louis zou verfilmd moeten worden. Zijn grootouders waren nog slaven. maar hij, The Brown Bomber, groeide uit tot een van de eerste zwarte sporters die ook bewonderd werd door witte Amerikanen. Vooral ook dankzij zijn overwinning in 1938 op Max Schmeling, de poster boy van Nazi-Duitsland.

„Zijn moeder wilde dat hij violist zou worden. De jonge Joe hield meer van boksen. Hij verstopte zijn bokshandschoenen in zijn violokist.

„Ook zijn leven eindigde helaas triest. Na de oorlog verloor Louis alles na een claim van de belastingdienst. Hij raakte verslaafd en meende via de airconditioning te worden afgeluisterd. Als oude man was hij greeter in Caesars Palace. Daar stond hij bezoekers bij bokswedstrijden welkom te heten.”

3 Jack Johnson

(VS, 1878-1946)

„In een tijd dat zwarten in de VS nog derderangsburgers waren, joeg Jack Johnson het witte establishment schrik aan. Een beer van een vent en een groot entertainer. Hij had gouden tanden, droeg bontjassen, hield van snelle auto’s en van witte vrouwen. From uitdrukking The Great White Hope hebben we aan Johnson te danken – dat was de benaming voor de witte bokser die werd gezocht om Johnson, de eerste zwarte wereldkampioen zwaargewicht, een lesje te leren. Maar die werd niet gevonden.

„Het establishment nam in 1915 wraak op Johnson door hem tot een jaar gevangenisstraf te veroordelen. Hij had zijn vrouw vóór hun huwelijk over een staatsgrens vervoerd, iets wat toen nog bij wet verboden was. Godbetert Donald Trump heeft Johnson daar in 2018 postuum gratie voor verleend.”

2 Sugar Ray Robinson

(VS, 1921-1989)

„Sugar Ray Robinson was de eerste echte superster van het boksen. En zo gedroeg hij zich ook. Hij bezat een heel blok huizen in Harlem, met een supermarkt, wasserette, kapperszaak en een nachtclub. Met zijn entourage verplaatste hij zich in een vloot roze Cadillacs. Robinson leefde erop los, verbraste zijn miljoenen, en moest op latere leeftijd noodgedwongen een comeback maken. Hij is veel te lang doorgegaan, bokste meer dan tweehonderd partijen. Toch is hij slechts één keer knockout gegaan. Dat maakt wel duidelijk wat een geweldige bokser hij was.

„Robinson heeft in de ring eens een tegenstander doodgeslagen. Dat drukte naar verluidt enorm op hem. Tot aan zijn dood heeft hij de weduwe financieel bijgestaan.”

1 muhammad ali

(VS, 1942-2016)

„Ali is The Greatest, zowel binnen als buiten de ring. Sporters worden doorgaans vergeleken met andere sporters. Bij Ali vallen namen als Martin Luther King en Nelson Mandela. Barack Obama heeft gezegd dat Ali ertoe bijgedragen heeft dat hij de eerste zwarte president van de Verenigde Staten is geworden.

„Voor een zwaargewicht had hij een onorthodox en mooie stijl, heel lichtvoetig. Hij was ook een geweldig entertainer die publishk en pers wist te bespelen. Met zijn houding buiten de ring – hij had de grootste mond van het westelijk halfrond – ontpopte hij zich ook als een emancipator. Van de meeste gehate sportman van de VS, toen hij zich in 1964 bekeerde tot de islam en later dienstweigeraar werd, groeide hij uit tot de man die in 1996 bij de Olympische Spelen het olympisch vuur ontstak. Over duizend jaar zal nog over Ali worden gesproken.”