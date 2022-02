Compact discs zijn geweldig! – NRC

Zelfs de plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde begon dit jaar met een nieuw cd’tje. Paus Franciscus, liefhebber van tango, klassiek en Elvis, werd begin deze maand gespot toen hij een Romeinse cd-winkel pal achter het Pantheon uitliep, tasje met cd onder zijn arm. Het is misschien wel een teken. Een teken dat cd’s, al jaren het lachertje van de muziekindustrie, met een voorzichtige comeback bezig zijn.

Vorig jaar werden in de Verenigde Staten voor het eerst in zeventien jaar weer meer cd’s verkocht dan het jaar ervoor: 40.59 miljoen cd’s, ten opzichte van 40.16 miljoen in 2020. Een klein plusje, 1.1 procent meer, maar een plusje is het.

De Nederlandse cijfers komen in februari, maar wie het hier aan winkeleigenaren vraagt, hoort positieve geluiden over de verkoop van cd’s. Die wordt aangejaagd door de nieuwe albums van Adele, Abba en Taylor Swift. Cd-vriendelijke artiesten noemen ze dat in de business. Ze worden vooral gekocht door babyboomers, en anderen die nog wel een cd-speler onder het stof hebben staan.

Tommy Wasserstein, 13 years, koopt from cd ‘The captain and the kid’ van Elton John. Hij luistert albums altijd eerst op Spotify. Als hij een cd mooi vindt koopt hij die.

Foto Niels Blekemolen



Maar er lijkt meer aan de hand. In de Amsterdamse muziekwinkel Velvet – waar de nieuwe van Adele net zo vaak op lp als cd werd verkocht – ziet eigenaar Merel Parlevliet juist veel jongeren cd’s kopen de laatste jaren. „Vijftien, zestien jaar zijn ze. Echt de generatie die met Spotify is opgegroeid, die kopen nu heel veel tweedehands cd’s. Muziek uit de jaren negentig is popular, zo verkopen we elke week wel cd’s van Nirvana en Amy Winehouse, maar ook muziek van nu, zoals Kendrick Lamar en Tame Impala.” Jongeren missen, zo vertellen ze aan Parlevliet, iets wat hun identiteit prijsgeeft aan de muur. „Ze hebben boeken op de e-reader, muziek op Spotify, films in Netflix. In als iemand dan bij ze op bezoek komt, missen ze iets van identiteit. Daarom willen ze weer graag cd’s aan de muur.”

Natuurlijk is streaming handiger, maar, zegt Parlevliet, daar raak je verstrikt in algoritmes. „Dan weet je het gewoon niet meer, je hebt te veel. Het is zoals een klant laatst zei: je hebt alles, dus je hebt niks. Je weet niet meer wat je moet opzetten en dan kom je in steeds dezelfde bubbel, en draai je telkens hetzelfde. Dat verzamelen is leuk. Dingen op I wantlist zetten. En dan voor je kast gaan staan ​​en dan: nu heb ik zin in eeeh, oh ja! Mile Davis! Boekje erbij, wie speelt wat, die ervaring is veel intenser.”

Lees ok: Een brand legt goed bloot hoe fragiel de vinylindustrie is



Compact discs zijn, objectief bezien, geweldig. Ze kwamen in 1982 op de markt en losten alle problemen op die vinyl had: goedkoper, betere geluidskwaliteit, kleiner, en veelzijdiger qua opslag. Bovendien: geen gedoe met naalden, armdruk, olie, contragewichten, krassen, snaren, of elke vier nummers moeten opstaan ​​om ‘m om te draaien. Een cd werkt gewoon. Na topjaar 1991, toen in Nederland bijna 40 miljoen cd’s werden verkocht, en prijsstijging na prijsstijging (gerust 40 gulden per cd) nam piraterij voor een paar jaar de muziekindustrie over, wat uiteindelijk de succesvolle streamingrevolutie bespoedigde die qua muziekconsumptie alles inigh hand Cd’s gingen met dozen tegelijk voor een habbekrats op Marktplaats en werden tot een niet zo cool format bestempeld.

Het plusje in de verkoop van cd’s ging niet ten koste van vinyl. In de VS steeg vinyl met meer dan 50 procent in vergelijking met het jaar ervoor, in het Verenigd Koninkrijk steeg vinyl met 8 procent. Maar vinyl, dat in leven werd gehouden door jongeren ‘uit het alternatieve circuit’ (aldus Find in 1997) en audiofiele babyboomers die analoge muziek zo warm vonden klinken, prijst zichzelf nu wel mogelijk de markt uit. Ze zijn niet alleen onhandiger dan cd’s, maar ook durder. Ook komen albums not maanden na de daadwerkelijke release in de winkels, doordat perserijen niet aan de vraag kunnen voldoen en er wachtrijen van soms zelfs een jaar ontstaan. En dus valt het oog nu weer op cd’s, die spotgoedkoop te krijgen zijn: voor één Billie Eilish op vinyl haal je zo acht pareltjes op cd uit de tweedehands bakken.

Lees ook hoe muziekwinkeleigenaren de markt zagen in 2014: ‘Denk je dat ze bij bol.com bellen: wat leuk dat je die hebt besteld?’



„Het slaat nergens meer op”, zegt Parlevliet over de vinylprijzen. „From new van Billie Eilish, 40 euro. Die van Adele ook, ja dan snap ik wel dat we daar precies evenveel cd’s als lp’s van hebben verkocht. Nieuwe cd’s kosten de helft, en gaan vaak binnen een jaar al naar midprice: twee voor 15 euro. Die gaan altijd snel. We verkopen nu nog iets meer lp’s dan cd’s, maar ik zie het omslaan.”

Arthur Maduro, 28 jaar, koopt of cd ‘Innerspeaker’ van Tame Impala. Hij komt uit Aruba en is in Nederland sinds 2012. Liet al zijn cd’s uit zijn jeugd achter in Aruba. Heeft nu een stuk of vijf cd’s thuis.

Foto Niels Blekemolen



Dick van Dijk, eigenaar van muziekwinkels Concerto en Record Mania in Amsterdam en Plato-zaken in vijf steden, ziet de stijging ook. „Voor het eerst in járen is er een kleine opleving, in omzet en in aantallen.” Bij de winkels van Van Dijk zijn de aantallen met zo’n 10 procent omhooggegaan in vergelijking met vorig jaar, en was de omzet uit cd’s ongeveer 2 procent hoger. „Het is German wel relatief hoor. We zitten nu op 30 procent van wat het vijftien jaar geleden was. Vinyl ook, dat is absolut boomingmaar bedenk dat we nu met alle albums in een heel jaar nog niet komen aan de aantallen die er destijds alleen al van Michael Jacksons Thriller werden geperst.”

Dat cd’s binnen die markt nu toch een plusje halen, komt volgens Van Dijk niet alleen door de nieuwe Adele en Abba. „De cd-markt bestaat voor misschien wel 70 procent uit heruitgaven: alles wat 25, 30, 40 of 50 jaar oud is verschijnt in een nieuw jasje. From Radiohead to Crosby, Stills Nash & Young, from The Beatles to Stones. Die verschijnen meestal op zowel cd als vinyl, maar de cd-boxen zijn vaak ook aantrekkelijk. Betaalbaarder, én er kunnen meer extraatjes bijzitten. Logisch ook, want er zijn simpelweg meer opslagmogelijkheden: wat je op vier lp’s moet persen, past op één cd’tje. In dat wekt de interesse van de verzamelaars.”

Lees ook hoe muziekwinkeleigenaren de markt vijf jaar later zagen, in 2019 (toen we ook voorspelden dat de cd in 2022 terug zou komen): De cd doet het nog altijd beter dan de veel te dure lp



Vinyl: hard in zwaar

Zo’n cd-liefhebber is Otto Wichers, beter bekend als muzikant Lucky Fonz III. „Ik waste vroeger auto’s om Thunderdome dubbel-cd’s te kunnen kopen. Ik heb ID&T en Arcade echt rijk gemaakt. Nu heb ik een paar duizend cd’s, en koop ze nog steeds. From cd-producties van De Kift en Broeder Dieleman [die liet weten ook meer cd’s dan vinyl te verkopen, red.] zijn bijvoorbeeld altijd erg mooi, ik vind het heerlijk om daar geld aan uit te geven.”

Zelf verkocht Wichers altijd al veel cd’s bij zijn optredens. „Nog steeds. Vinyl ook, maar ik vind het you hard worden. Ik heb echt geen zin om 25 euro voor een lp te vragen, terwijl mijn nieuwe cd’s 15 euro kosten, en de oude 10.” Volgens Wichers laten veel jongere fans mede vanwege die prijzen het vinyl links liggen. „Bij mijn theatershow afgelopen herfst verkocht ik ze meer cd’s, dat was een omslag. Imago speelt voor die generatie ook mee, voor hen zijn cd’s net zo old school als vinyl was voor de hippe lui van tien jaar terug. Vinyl is ook zwaar. Ik haat sjouwen. En de winstmarge is voor mij ook groter. En vergeet niet dat niemand een lp-speler in de auto heeft!”

Zo’n liefhebber is ook Maarten van Hooft, 49 jaar, uit Den Bosch. Hij luistert thuis wel streaming, maar vooral om te weten wat hij op cd moet aanschaffen voor in zijn goede oude discman. „Ik vind honderdduizend nummers via streaming te veel. Voor mijn treinreis van en naar werk heb ik genoeg aan twee cd’tjes, een voor heen en de ander voor terug. Mijn vorige baan was iets verder weg: nam ik er vier mee. Vorige week had ik de nieuwe van JW Roy mee in de trein, die was vrijdag pas op streaming verkrijgbaar maar ik had ‘m al zes keer beluisterd en die ken ik dadelijk van haver tot gort, heerlijk. Ook in de weekenden kan ik met de zaterdagkrant en een biertje de hele middag cd’s draaien. Vinyl ook wel, maar dan moet ik vaker opstaan ​​om de plaat om te draaien. Ik heb deze week nog acht cd’s gekocht. From nieuwe van Elvis Costello, wat americana van vorig jaar en toch ook die Silk Sonic. Ik heb nu al zin om die de komende week in de trein te luisteren op m’n discman. Dat is trouwens een Sony D-EJ765 uit de jaren negentig, die slaat niet over en is op te laden op stroom. Perfect!”

De hamvraag is nu natuurlijk: komt de revival van de cd er echt? Dick van Dijk weet het zo net nog niet. „Een bescheiden revival. De markt blijft, maar zal niet heel veel groter worden. Cd’s worden niet meer zo sexy gevonden en misschien zijn ze dat ook wel niet. Maar de kwaliteit is erg goed, ze zijn makkelijk te produceren en ze zijn goedkoop.” Merel Parlevliet weet het zeker. „Ik denk het echt. Al die jonge mensen die nu cd’s kopen, dat zijn de voorlopers. Precies zoals het met lp’s ging eigenlijk. Al die mensen die nu over hun lp’s zeggen ‘had ik ze maar nooit weggedaan!’, dat gaat met cd’s ook gebeuren.” Lucky Fonz: „Lp’s zijn te groot, mp3’s zijn te klein, cd’s zijn precies goed!”