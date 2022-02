CDA Leiderdorp wil schaaktafel in Houtkamp

David Sonneveld neemt het op tegen wethouder Binnendijk. (Photo’s: CDA Leiderdorp).

Leiderdorp, February 1, 2022, 9:22 p.m.

Denksport in de Houtkamp. Dat is waar het CDA in Leiderdorp graag ruimte voor wil maken. Om die wens kracht bij te zetten speelde CDA-wethouder Daan Binnendijk in het park een potje schaak met het jonge talent David Sonneveld.

“In de komende raadsperiode wil het CDA verder bouwen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen”, zegt lijsttrekker Medea Hempen. “Daarbij zijn bewegen, sporten en wandelen belangrijk. De Houtkamp biedt daar alle gelegenheid voor. Het park is een prachtige plek voor sport en ontmoeting. Maar er is in het park nog niets voor denksport en daar wil ik graag verandering in brengen.”

Steeds meer gemeenten plaatsen denksporttafels in de buitenruimte en het lijkt Hempen een goed idee dit ook in Leiderdorp te gaan doen.

“Twee of drie tafeltjes met een speelbord en daarbij goede stoeltjes om te schaken of te dammen. We merkten vandaag al hoeveel belangstelling er is als je een bord neerzet op een luw plekje. Veel wandelaars bleven staan ​​kijken en binnen de kortste keren waren mensen met elkaar in gesprek.” De promotie schaakwedstrijd voor dit plan ontwikkelde zich tot een pittig duel tussen twee goed geoefende spelers. “Voor herhaling vatbaar”, vond de wethouder, die het potje met winst afsloot.

Binnendijk vervult al sinds begin jaren ’90 verschillende functies bij schaakverenigingen in de regio. Ook was hij enkele jaren voorzitter van het Leids Denksportcentrum. David nam zijn verlies dan ook sportief op. “Niet erg. Het was leuk om te doen zo buiten en wie weet komt er snel een revenge op een echte schaaktafel.”

