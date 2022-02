Britse onderzoekers ontdekken extra besmettelijke hiv-variant in Nederland | Wetenschap

Britse onderzoekers hebben ontdekt dat in Nederland al enkele decennia een hiv-variant rondgaat die besmettelijker is en ook sneller tot de ziekte aids kan leiden dan andere variantn van het virus.











De hoeveelheid virus in het bloed is bij deze zogeheten VB-variant 3.5 tot 5.5 keer zo hoog, melden de onderzoekers van de universiteit van Oxford in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

De variant kwam aan het licht bij nader onderzoek op eerder verzamelde gegevens van Nederlandse patiënten met hiv. Meer dan honderd mensen bij wie het virus eerder werd ontdekt, bleken de ‘nieuwe’ variant bij zich te dragen. Op basis van veranderingen in genetische patronen denken de wetenschappers dat de extra besmettelijke versie van het virus eind jaren 80 voor het eerst opdook.

Tijdige diagnosis

De nieuw ontdekte variant kan in een hoger tempo het immuunsysteem aanvallen. Een tijdige diagnosis en zo snel mogelijk begin van de behandeling is daarom cruciaal, schrijven de onderzoekers. Eenmaal ontdekt, blijkt de VB-variant wel even goed te bestrijden met hiv-medicatie als andere hiv-varianten.

Hiv is seksueel en via het bloed overdraagbaar. Na verloop van tijd breekt het virus het immuunsysteem af. Wereldwijd zijn volgens de Verenigde Naties al 33 miljoen mensen aan de gevolgen van een hiv-infectie overleden. In rijke landen is tegenwoordig goede medicatie beschikbaar die het virus onderdrukt, maar in ontwikkelingslanden is de overlevingskans veel lager.