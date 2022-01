Bont gezelschap protesteert in Ottawa tegen coronabeleid Trudeau

In de Canadese hoofdstad Ottawa hebben duizenden mensen geprotesteerd bij het parliamentsgebouw. Eerder op de dag kwam het zogeheten Vrijheidskonvooi aan in de hoofdstad. Het konvooi bestaat uit truckers uit het hele land die in de stad zijn om te betogen tegen het coronabeleid van de Canadese regering.

Hoe dichter het konvooi Ottawa naderde, hoe meer truckers zich aansloten. Maar ook niet-truckers voegden zich bij het protest.

Correspondent Marieke de Vries, die in Ottawa is, zegt dat het gaat om een ​​bont gezelschap. “Dus niet alleen pochehtwagenchauffeurs, maar ook onder anderen moeders die zich zorgen maken omdat ook kinderen gevaccineerd moeten worden als ze bijvoorbeeld binnen willen ijshockeyen. Alle lagen van de bevolking, alle beroepsgroepen hebben elkaar gevonden.”

De Vries benadrukt tegelijkertijd dat het gaat om een ​​minderheid van de Canadezen. “Bijna 90 procent is gevaccineerd en houdt zich aan de regels. Ottawa is in lockdown, behalve de betogers is er bijna niemand op straat.”

‘Blatant extremism’

Volgens de Canadese publishes omroep CBC heeft premier Trudeau met zijn gezin hun woning in het centrum van de stad om veiligheidsredenen verlaten, maar een woordvoerder van de regering wilde dat niet bevestigen. De premier zit in quarantine omdat een van zijn kinderen positief getest is op het coronavirus.

De politie maakt zich zorgen over de omvang van het protest en de mogelijkheid dat er geweld uitbreekt. Veiligheidsminister Marco Mendicino zei tegen CBC dat sommige demonstranten “flagrant extremism” tentoonspreidden, inclusief oproepen de regering omver te werpen. Tegelijkertijd roepen enkele organisatoren op sociale media de demonstranten op geen geweld te gebruiken.

De Canadese legerchef Wayne Eyre beklaagde zich er op Twitter over dat sommige betogers op het Graf van de Onbekende Soldaat dansten en het Nationale Oorlogsmonument daarbij “ontheiligden”.