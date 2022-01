Bekijk naked from Rugby 22-launchtrailer

Het zal niet bij iedereen voor een sneller kloppend sporthart zorgen, maar wij worden er wel enthusiastic van. Nacon height vandaag de Rugby 22-launchtrailer vrijgegeven en daarmee is ook de release van deze game een feit. Rugby mag dan misschien geen hele popular sport zijn in Nederland: dat is het zeker wel in de landen om ons heen. Zo ook in Frankrijk, waar dit spel is gemaakt.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken voor Rugby 22:

Speel met by official teams – Rugby 22 omvat vrijwel alle grote nationale teams, puts alle beroemde spelers in official jerseys: Nieuw-Zeeland, Australia, Frankrijk, Fiji, Ierland, Italië, Schotland, Wales, Japan en Georgië.

– Rugby 22 omvat vrijwel alle grote nationale teams, puts alle beroemde spelers in official jerseys: Nieuw-Zeeland, Australia, Frankrijk, Fiji, Ierland, Italië, Schotland, Wales, Japan en Georgië. Betreed het veld, alleen of met anderen – Speel solo of local/online multiplayer. Neem het in verschillende modes op tegen vrienden of laat de matchmaking een tegenstander voor je zoeken.

– Speel solo of local/online multiplayer. Neem het in verschillende modes op tegen vrienden of laat de matchmaking een tegenstander voor je zoeken. Verken from Career Mode – Bouw je eigen team in de Career Mode, stijg in de klassementen, bouw je dreamteam en strijd tegen de beste teams ter wereld!

– Bouw je eigen team in de Career Mode, stijg in de klassementen, bouw je dreamteam en strijd tegen de beste teams ter wereld! Speel als of pro’s – Geniet van een zeer realistische rugby-simulatie met echte tactische diepgang. Speel als een pod, bepaal je vleugelposities, kies je verdediging en maak vlotte combinaties om je tegenstander te slim af te zijn.

– Geniet van een zeer realistische rugby-simulatie met echte tactische diepgang. Speel als een pod, bepaal je vleugelposities, kies je verdediging en maak vlotte combinaties om je tegenstander te slim af te zijn. Een echte rugby-ervaring – Rugby 22 biedt een authentieke rugby-ervaring met realistische animaties die dankzij motion capture-technology zeer dicht bij die van de echte spelerbewegingen liggen. Beleef rugby, zo intens als de echte sport.

– Rugby 22 biedt een authentieke rugby-ervaring met realistische animaties die dankzij motion capture-technology zeer dicht bij die van de echte spelerbewegingen liggen. Beleef rugby, zo intens als de echte sport. Trainen – Dankzij de nieuwe tutorials in de game, leer je de basis van de sport en kun je jezelf trainen om steeds beter te worden!

Rugby 22 is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One en pc.