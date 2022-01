Apple TV+ deed het eind 2021 een stukje beter dan Netflix

Wanneer het op streamingdiensten aankomt, dan is Netflix al een paar jaar de grootste speler. Maar door de komst van verschillende alternatieven, zoals Apple TV+, wordt hun marktaandeel wel een stuk kleiner.

Waar Apple gewend is om op vele markten de belangrijkste speler te zijn, daar loopt het met Apple TV+ nog wel heel erg achter. Maar volgens nieuwe cijfers van JustWatch groeit de dienst langzaam maar zeker in de Verenigde Staten. Of Netflix zich zorgen maakt, dat is overigens nog zeer de vraag.

Apple TV+ snoept marktaandeel Netflix weg in de Verenigde Staten

Als we kijken naar de Amerikaanse markt, dan is Netflix daar dus de grootste speler. Het bedrijf heeft daar een marktaandeel van 25 percent. Vergeleken daarmee is de vijf procent die Apple TV+ bezit nogal klein. Toch is Apple niet ontevreden. Het is namelijk met één procent gegroeid. Dat kinkt niet als heel erg veel, maar in een markt waarin veel competition is en er veel partijen zijn de met geld smijten is het toch netjes gedaan door het bedrijf.

Apple moet echter nog meer gaan groeien om echt mee te doen. Momenteel is Netflix due to grootste partij. Op een redelijke achterstand zie je dat Amazon Prime Video puts 19 procent volgt. Daarna hebben Disney+ en Hulu een marktaandeel van 13 procent. Die diensten zijn overigens allebei van Disney, due in het totaalplaatje zou je kunnen zeggen dat zij de grootste zijn. Daarna heb je HBO Max puts 12 procent en est Apple TV+ dus met vijf procent de zesde partij in dit rijtje. Paramount+ ligt nog achter Apple en dan heb je nog tien procent voor overige partijen.

HBO Max by grootste groeier

Apple TV+ heeft dus een kleine groei. Daar staat tegenover dat Netflix 2 procent van zijn marktaandeel heeft verloren. Dat is vooral te danken aan HBO Max. Zij zijn puts 5 procent gegroeid in het total marktaandeel.