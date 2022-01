Amerikaanse aangeklaagd voor leiden van IS-vrouwenbataljon

In de Verenigde Staten is een vrouw aangehouden die in Syrië de commandant van een vrouwenbataljon van de terroristische groepering Islamitische Staat zou zijn geweest. Ook zou ze propaganda voor IS hebben verspreid.

De vrouw werd vrijdag vanuit Syrië overgevlogen naar de VS en direct naar een FBI-gevangenis in de staat Virginia gebracht, zo heeft de Amerikaanse justitie bekendgemaakt. Ze riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar.

Khatiba Nusaybah

De 42-jarige Allison Fluke-Ekren uit Kansas reisde vermoedelijk in 2014 naar Syrië, dat toen deels nog in handen van IS was. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie zegt dat ze op zoek ging naar mensen die een aanslag op een campus van een universiteit in de VS wilden plegen.

Ze zou ook lid zijn geworden van het IS-vrouwenbataljon Khatiba Nusaybah, dat in 2016 in de IS-hoofdstad Raqqa werd opgericht. Daar zou ze al snel tot commander zijn gepromoveerd.

Een getuige vertelde volgens justitie dat het vrouwenbataljon uitsluitend uit vrouwen van IS-strijders bestond. Het bataljon zou worden ingezet bij de verdediging van Raqqa tegen de oprukkende Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

Kinderen

Volgens het OM trainde Fluke-Ekren leden van dat bataljon en ook kinderen in het gebruik van automatische wapens, handgranaten en bomvesten. Daarnaast zou ze IS-leden onderdak hebben gegeven en toespraken van IS-leiders in het Engels hebben vertaald.

Raqqa viel in oktober 2017. Vermoedelijk is ze daarna door de SDF gevangengenomen en opgesloten.