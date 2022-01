Amazone uit Vogelwaarde weet wel raad met compleet pakketje | Sports in Zeeland

AXEL – Julia Bouthoorn dominated in de selectiewedstrijd voor het Zeeuws indoor dressuurkampioenschap in Axel met de ruin Sir Rheingold de klasse M1. De amazone uit Vogelwaarde stuurde de vijfjarige Sir Heinrich-zoon twee keer op rij naar een afgetekende overwinning (69.16 in 70.66 percent).











,,Rheingold is een ideaal dressuurpaard. Hij heft alles in huis. Het hele pakket klopt”, zegt Julia. ,,Dit was not onze tweede wedstrijd en hij liep bijna foutloos. In januari wordt hij zes en mag hij Z lopen. Dan nemen we ook from stap. Rheingold is er klaar voor. Het is een groot paard, met ruime gangen en met de motor van achter. Hij zal zich in een ring van 60 bij 20 meter nog mooier laten zien.”

Stephanie de Frel toonde zich met de in de wedstrijdring debuterende merrie My Eldoeska C in de klasse L2 een klasse apart. De stylist uit Noordwelle stuurde de vierjarige Hometown-dochter in beide proeven met de megascore van 70.83 procent met een straatlengte voorsprong naar de overwinning. ,,Eldoeska liep twee fijne proeven. Ze vond het spannend, maar bleef op mij gefocust en reageerde fijn op de hulpen.”

De Axelse Marijke van Giesen stuurde de in de klasse ZZ-Licht debuterende George Clooney-dochter Kurona naar de overwinning (65.57 procent). Plaatsgenote Eva Crombeen eiste met de Riverman-zoon Valdez in de tweede proef de overwinning op (63.52 percent). Myrtle of Loos was spekkoper in Z1. De pas veertienjarige amazone uit Zaamslag stuurde de merrie Ginger twee keer op rij naar de overwinning (62.94 en 63.38%).