Aanwas nieuwe subscribers Netflix valt tegen

Streamingdienst Netflix heeft in het vierde kwartaal minder nieuwe abonnees binnengehaald dan Amerikaanse beursanalisten hadden verwacht. Het aantal nieuwe klanten bedroeg 8.3 miljoen. Kenners gingen ervan uit dat Netflix zou uitkomen op 8.4 miljoen nieuwe subscribers. Wereldwijd heeft de dienst nu 221.8 miljoen subscribers.

In het derde kwartaal had de streamingdienst nog veel succes met de Zuid-Koreaanse thrillerserie Squid Game en het bedrijf kwam in de afgelopen periode met een hoop nieuwe series en films naar buiten.

Naast het minder dan verwachte aantal abonnees was er nog meer tegenvallend nieuws. Netflix gaf aan voor het eerste kwartaal van dit jaar een groei van 2.5 miljoen nieuwe klanten te verwachten. Beursanalisten hadden op meer gerekend.

Prijsverhogingen

Mogelijk hebben prijsverhogingen voor abonnementen de popularityit van Netflix ondermijnd. Het bedrijf maakte abonnementen onlangs duurder in de Verenigde Staten en Canada, maar deed dat het afgelopen najaar onder andere al in Nederland, Duitsland en Oostenrijk.

Aan de andere kant krijgt Netflix steeds meer competition. Disney, Amazon en HBO worden steeds succesvoller.