De luchtvaartsector is al een tijd in rep en roer over de uitrol van 5G-netwerken in de Verenigde Staten. Die kunnen voor gevaar zorgen omdat die netwerken mogelijk de radiohoogtemeter storen die in elk vliegtuig aanwezig is. Bij landingen zonder goed zicht moeten piloten op die hoogtemeters kunnen vertrouwen, maar sommige types van die hoogtemeters gebruiken vrijwel dezelfde frequentie als de 5G-netwerken.

De FAA heeft nu afspraken gemaakt over stappen die betrokken partijen kunnen zetten zodat het vliegverkeer niet in gevaar komt en er tegelijkertijd meer masten voor 5G kunnen worden aangezet in de omgeving. Onlangs maakten AT&T en Verizon nog bekend de uitrol van hun 5G rond luchthavens voorlopig te staken.

De VS zijn niet het eerste land waar 5G uitgerold wordt, maar in landen als Frankrijk en Japan leverde het snelle mobiele netwerk geen veiligheidsproblemen op. Volgens de FAA komt dat door de manier waarop het netwerk in de VS wordt ingericht. Zo wilden from Amerikaanse providers zendmasten met een veel hogere capaciteit plaatsen. Die gebruiken 2.5 keer zoveel stroom en dus reiken de signalen ook verder.