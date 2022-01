Willem-Alexander in Máxima lijken lachend de wereld over te gaan. Letterlijk, bewijzen deze foto’s. Een diner in Mongolia, een staatsbezoek in Canada; het koningspaar weet de lachspieren op elk continent in te zetten. Net na hun huwelijk, maar ook nog lang, lang daarna. Harper’s Bazaar verzamelde tien beelden waar het geluk vanaf spat, omdat er duidelijk iets te lachen viel.

1 Portugal Echt een gangmaker, die president van Portugal.

2 Italy Een zo’n fotosessie midden in je vakantie; het hoort erbij. En dan moet je er vooral zelf maar het beste van maken.

4 London Nóg een bewijs dat staatsbezoeken er echt niet altijd stijfjes aan toe gaan.

7 Groningen Koningsdag in Groningen (2005), meteen het bewijs dat de baret ook vóór Emily in Paris een happy trend was.

8 Villa Eikenhorst Amalia ziet de lol er nog niet helemaal van in, maar haar ouders lijken dat helemaal te compensaten.

10 Breda Lachen, gieren, brullen bij NL Doet, en ook dat leverde weer een leuk kiekje op.

