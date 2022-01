Je kunt natuurlijk op je Twitter een tweet plaatsen met daarin een NFT die je hebt gekocht, maar het kan beter. Twitter introduceert de optie om een ​​NFT-profielfoto te gebruiken in zeskant, in plaats van het bekende ‘ronde ei’ van het platform. Er wordt al flink mee geëxperimenteerd (en gefaket).

Maar nu komt daar dus die NFT-profielfotomogelijkheid bij, waardoor je foto niet meer een ronde vorm is, maar een zeskant. Het is de bedoeling dat je hierin je NFT uploadt, zodat je aan iedereen kunt laten zien dat je geld hebt uitgegeven om online kunst te bezitten. Waar zelfs over is nagedacht, dat is dat er wel wordt gecheckt of een bepaalde afbeelding echt jouw eigendom is. Je kunt mensen keihard frustreren door hun NFT met rechtermuisklik op te slaan op je computer en op Twitter te uploaden alsof het jouw NFT is, maar Twitter toont een klein icoon om te laten zien dat de NFT is bevestigd (dus dat de uploader inderdaad de rechtmatige eigenaar is).

Door ons nuchtere Nederlanders wordt het blauwe vinkje al snel als pretentieus gezien, maar dat vinkje is niets vergeleken bij de nieuwe mogelijkheid. Je kunt namelijk alleen een zeskantige profielfoto krijgen op Twitter als je hiervoor een NFT inzet. Je moet hiervoor wel Twitter Blue hebben (en dat is op dit moment alleen nog live in de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië), een abonnementsvorm waarvoor je 2.99 dollar per maand betaalt. I kunt hiermee bijvoorbeeld tweets ongedaan maken en tweets opslaan in mapjes.

NFT’s

NFT’s zijn non-fungible tokens. In tegenstelling tot Bitcoin heeft een NFT alleen maar unieke stukjes. Vandaar dat maar één iemand het kan bezitten. Tegelijkertijd is het een digital afbeelding, dus plaats je hem ergens online, dan kan in principle iedereen hem opslaan. Het gaat dus helemaal om eigenaarschap en niet om toegang, want iedereen heeft toegang. Je koopt een NFT op dit moment dus eigenlijk vooral om te laten zien dat je een NFT kunt kopen. Op Twitter gaat het zelfs nog verder, want je kunt op een NFT-profielfoto klikken en zien wie het kunstwerk maakte, op welke blockchain hij te vinden is en als je OpenSea ernaast houdt, zie je ook nog wat hij qua prijs heeft gedaan.

Het uploaden van een NFT is niet goedkoop. I moet via Ethereum zorgen dat je de NFT op de blockchain mint via de marktplaats Rarible. Iets wat al gauw honderden euro’s aan ether kost. Op dit moment biedt het platform alleen nog de optie om via Rarible een NFT te plaatsen, maar als er straks wel meer platforms worden ondersteund, dan kun je je profielfoto veel goedkoper aanpassen en wordt het weer iets minder iets om stoer mee te doen. Maar goed, wij kunnen er op dit moment nog niets mee.